29-летнего петербуржца назначили главным по транспорту и строительству в Архангельске

Освободившееся место главы архангельского департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры досталось 29-летнему уроженцу Петербурга Александру Майорову. Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, сегодня, 26 мая, молодого человека представили депутатам городской думы.

В Петербурге новый назначенец закончил Государственный архитектурно-строительный университет. Издание 29.ru обратило внимание на социальные сети молодого человека, которые дают понять, что диплом он получил в 2014 году.

Пресс-служба архангельской администрации также указала, без каких-либо подробностей, что у Майорова имеется опыт муниципальной службы. Портал 29.ru обнаружил, что полный тезка петербуржца как минимум с 2019 года занимал должность главы местной администрации МО "Поселок Усть-Ижора".