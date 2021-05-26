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20:23

Доходный дом почетного гражданина Петербурга Рянгина стал памятником

фото ЗакС политика Доходный дом почетного гражданина Петербурга Рянгина стал памятником

КГИОП включил старинный дом №5 в Виленском переулке, в котором жил предприниматель периода поздней императорской России Михаил Рянгин, в реестр памятников культурно-исторического наследия регионального значения. Вследствие этого бывшему доходному дому, как и 254 другим зданиям в его статусе, в ближайшее время предстоит реставрация под патронажем профильного комитета.

"Лицевые фасады, выполненные в приёмах эклектики с дробной деталировкой и насыщенным декором, сохранили характерные авторские элементы архитектурно-художественного оформления. Доходный дом сохранил историческую конфигурацию и габариты, объемно-пространственное и объемно-планировочное решения в габаритах капитальных стен", - говорится в экспертной характеристике КГИОП.

Михаил Рянгин, занимавшийся на рубеже XIX-XX веков строительными подрядами и сделками с недвижимостью и происходивший из Архангельской губернии, был потомственным и почетным гражданином Петербурга. История заказанного им дома, построенного по проекту именитого архитектора Петра Гилева, начинается в 1898 году. В Великую Отечественную войну здание в самом центре города не пострадало и не подверглось существенным перестройкам и перепланировкам. Оно используется как многоквартирный жилой дом и по сей день.

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