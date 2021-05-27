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10:27

ФСИН: На принудительных работах заключенные могут получать до 224 тысяч рублей

фото ЗакС политика ФСИН: На принудительных работах заключенные могут получать до 224 тысяч рублей

Заключённые, решением суда приговорённые к принудительным работам, в среднем получают от 20 до 24 тысяч рублей, однако в практике ФСИН встречаются случаи, когда зарплата осуждённых переваливает за отметку в 200 тысяч рублей, поделился с "Известиями" представитель службы.

"Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)", - отчитался осведомлённый сотрудник ФСИН.

Следует отметить, что собеседник "Известий" не конкретизировал род деятельности зэков, получивших столь высокие доходы.

Напомним, что ФСИН дала добро на привлечение сидельцев к строительству Байкало-Амурской магистрали.

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