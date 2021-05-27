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11:45

В России выявили 9 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге — 836

фото ЗакС политика В России выявили 9 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге — 836

В России за последние сутки выявлено 9 039 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 5 035 207 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 120 002 россияна, за последние сутки в статистику внесли 402 летальных исхода. 

В Петербурге заболели еще 836 человек. По данным штаба, сейчас COVID-19 в городе болеют 20 608 человек, всего с марта 2020 года зафиксировано 436 352 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса в Петербурге увеличилось 31 человек, всего известно о 14 193 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 105 человек (95 106 болеют сейчас). В Подмосковье — 735 (42 308 активных случаев). 

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