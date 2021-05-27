Бастрыкин: Трагедия в Казани произошла потому, что у школы не было охраны

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался о стрельбе в гимназии №175 в Казани: по информации главы ведомства, инцидент не произошёл бы, если бы родители учеников не отказывались платить за охрану заведения, делится "Эхо Москвы".

"Трагедия в Казани произошла потому, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители", - сказал Бастрыкин.

Напомним, ЧП случилось в школе № 175 11 мая: в заведение явился с ружьем её бывший 19-летний ученик. В результате открытой им стрельбы погибло десять человек и еще двадцать попали в больницы. В социальных сетях он позиционировал себя как "бог" и предупредил общественность о своем нападении за несколько минут до того, как открыл огонь. Ружье принадлежало ему легально, в связи с чем президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. "Казанского стрелка" на время следствия заключили под стражу на два месяца, и, кроме того, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.