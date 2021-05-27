Глава Общественной палаты ЛО Трусов: Если Путин говорит, что надо выбить кому-то зубы, мы должны это сделать

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов 27 мая получил удостоверение члена Всероссийского комитета поддержки Владимира Путина на пресс-конференции организации в Петербурге, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Трусов заявил, что создание такого комитета "долгожданное" событие. Получив "корочку" глава Общественной палаты Ленобласти решил выступить с короткой речью, в которой раскритиковал протестно настроенных людей и поддержал президента России.

⁃ Нам нужно доказать всем, кто сегодня в стране главный. Главный - наш президент, и с президентом мы. И мы должны быть в этом плане для президента очень надежной опорой, чтобы президент всегда мог сказать: "Я не один, со мной люди, люди за меня". А мы должны сказать тоже, что мы с президентом. И, если президент говорит кому-то зубы выбить, так мы должны вместе с президентом то же самое и сказать, а если понадобиться, то и сделать, - заявил Трусов.

В разговоре с ЗАКС.Ру он пояснил, что не имеет в виду кого-то конкретного. Речь идёт о происходящем вокруг, уточнил Трусов:

⁃ Все хотят где-то нам нагадить, ущемить, отнять что-то от нас. Естественно, наш лидер говорит, что, если кто-то посягает на Россию, надо в зубы бить. Но один то он не может это делать, и армия - это тоже не все, для этого нужен народ.

Слова о том, что Россия готова дать отпор тем, кто может покуситься на ее территории, президент Владимир Путин произнес 20 мая в ходе заседания оргкомитета "Победа". "Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. И залог этому – развитие наших вооруженных сил", - заявил тогда глава государства.

София Саттарова