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17:26

Петербуржцы вызвали полицию, защищая декор дома с Мефистофелем от рабочих

фото ЗакС политика Петербуржцы вызвали полицию, защищая декор дома с Мефистофелем от рабочих

Жильцы Лахтинской улицы вызвали полицию после прибытия рабочих к дому Лишневского на Петроградке из опасений, что они повредят декор исторического здания, передает "Фонтанка.ру".

По словам жильцов, рабочие прибыли к дому № 24 по Лахтинской улице утром 27 мая и работали по договору с ЖКС. В ответ на вопрос, затронут ли работы декор, один из рабочих сказал, что если элементы посчитают аварийными, то собьют. 

После этого жильцы вызвали полицейских, однако те ничем помочь не смогли. В ЖКС № 2 Петроградского района ситуацию комментировать отказались. В администрации района сообщили, что ведутся работы по консервации кирпичной кладки — гидрофобная обработка, которую проводили примерно "посередине" дома.

Одна из свидетельниц по имени Наталья рассказала, что ближе к полудню приехал человек и наказал рабочим ни в коем случае не трогать декор.

Ранее стало известно, что горельеф Мефистофеля могут вернуть на фасад дома Лишневского в 2023 году, одновременно с реставрацией фасада. Напомним, этот горельев сбили рабочие в 2015 году, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Его фигурант компенсировал ущерб, заплатив 664 тысячи рублей.

 

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