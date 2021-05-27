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17:58

"Ведомости": Олег Дерипаска может стать бизнес-омбудсменом вместо Бориса Титова

фото ЗакС политика "Ведомости": Олег Дерипаска может стать бизнес-омбудсменом вместо Бориса Титова

Миллиардер Олег Дерипаска может занять пост уполномоченного по защите прав предпринимателей вместо Бориса Титова, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, Титов может покинуть пост бизнес-омбудсмена уже летом 2021 года. Источники утверждают, что он намерен сосредоточиться на избирательной кампании Партии роста перед выборами в Госдуму.

Сам Дерипаска через представителя заявил, что у него "нет таких амбиций", а информацию о своей кандидатуре назвал бредом. Также источники сообщили, что рассматривается кандидатура бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Миневой, еще одним кандидатом назвали депутата Мосгордумы Елену Николаеву.

Парой дней ранее Титов заявил, что покинет пост бизнес-омбудсмена после второго срока, который истекает в 2022 году. Федеральный бизнес-омбудсмен назначается президентом сроком на пять лет, один человек не может занимать должность более двух сроков подряд.

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