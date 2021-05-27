МО "Город Павловск" закупается наручными часами со стразами

Администрация муниципального образования "Город Павловск" опубликовала извещение о закупке наручных часов с логотипом МО. На эти цели муниципалитет готов потратить 160 тысяч рублей.

Часы требуются мужские и женские. Каждый аксессуар оценивается в 4 тысячи рублей, хотя модели разные. Женские часы требуются администрации Павловска в количестве 22 штук. "Корпус по периметру овала инкрустирован прозрачными стразами", - описывается изделие в техзадании. Ремешок часов должен быть сделан из натуральной кожи красно-коричневого цвета с фактурой под лайку, пряжка золотистая в цвет корпуса.

Мужских часов нужно всего 18 штук. На них страз не будет, только ионно-плазменное напыление золота. Ремешок у этой модели будет тоже кожаный красно-коричневый, но "с фактурой под крокодила". На всех аксессуарах должно быть написано "МО Город Павловск". Получить часы в администрации планируют до 18 июня.

Согласно данным сайта госзакупок, в прошлый раз часами в муниципалитете закупались в 2018 году. Тогда местная администрация приобрела за 140 тысяч рублей 35 наручных часов.