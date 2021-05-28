Из Петербурга в Анапу запустят первый двухэтажный поезд

Начиная с 30 мая между Петербургом и Анапой начнёт курсировать первый двухэтажный поезд: ранее города связывали привычные одноэтажные составы, оповестили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезд состоит из 15 купейных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. Имеется также вагон со специализированным купе для маломобильных граждан и вагон-ресторан.

Из города на Неве поезд №277/278 стартует 30 мая в 14:30. С 1 июня по 31 июля он будет следовать по нечетным числам, а с 2 по 30 августа - по четным. В Анапу состав пребудет через 1 день 16 часов в 7:15 утра

Соответственно, из Анапы в Петербург поезд будет отправляться в 15:40: с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, с 2 по 30 августа - по четным. В Северную столицу состав приедет в 6:47.