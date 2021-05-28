Путепровод над Пулковским шоссе перестроят и откроют к 319-летию Петербурга

На встрече с председателем правления РЖД Олегом Белозеровым петербургский губернатор Александр Беглов обсудил полную реконструкцию, ведущуюся с прошлого лета на перегоне между станциями Среднерогатская и Предпортовая. Ход исполнения контракта таков, что в обновленном виде путепровод над Пулковским шоссе должен будет открыться к концу мая 2022 года, то есть, к очередному дню рождения Петербурга. Беглов отметил, что этому участку пути уже более ста лет и что он объективно не мог выполнять свои функции без основательного ремонта.

"Проект технически сложный. Необходимо полностью заменить конструкции, не останавливая движения поездов и автомобильное движение по Пулковскому шоссе", - добавил глава города, цитируемый пресс-службой Смольного.

В настоящее время рабочие готовят монтаж пролетов нового моста. По новому плану, путепровод будет иметь три пролета, а длина его составит почти 108 метров, что даст возможность сделать Пулковское шоссе на этом участке восьмиполосным и, кроме того, благоустроить тротуары.

На встрече Белозеров и Беглов также обсудили развитие сети пригородных электричек и внутригородских, на которую чиновники хотят сделать серьезную ставку в ближайшем будущем.

"Электрички должны стать новым экологичным видом городского транспорта, который соединит удаленные районы Петербурга", - заявил губернатор.

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