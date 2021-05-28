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13:30

Кремль скептически оценивает обилие расследований инцидента с посадкой рейса Ryanair

фото ЗакС политика Кремль скептически оценивает обилие расследований инцидента с посадкой рейса Ryanair

Руководство РФ скептически и без энтузиазма смотрит на обилие расследований скандального происшествия в небе над Белоруссией 23 мая, когда силовики принудили к экстренной посадке гражданский самолет Евросоюза и задержали двух оппозиционеров на борту. Такую точку зрения изложил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, давший понять, что своего отдельного расследования РФ не ведет.

"Все вот эти расследования, ну представьте себе, будет десяток расследований, ну и к какому выводу они придут? Тем более, что выводы были, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств", - цитирует его "Интерфакс".

Говоря об инциденте в целом, Песков отметил важность "сбалансированного" подхода к оценке ситуации и заверил, что его начальник Владимир Путин получает надежную информацию по теме "от первоисточника".

"Вряд ли в данном случае нужно рубить с плеча и говорить, что будут очередные проблемы (во взаимоотношениях ЕС) с Россией", - отметил Песков, реагируя на стремление Международной организации гражданской авиации (ICAO) как следует разобраться в мировом политическом скандале.

Напомним, что с посаженного в Минске самолета Афины-Вильнюс под предлогом якобы заложенной бомбы сняли экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу. Их держат в минских СИЗО, вменяя статьи, связанные с массовыми беспорядками прошлыми летом и осенью. После задержания оппозиционеров страны Евросоюза стали расширять санкции против нынешнего белорусского политического режима.

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