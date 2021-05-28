На Невском международном экологическом конгрессе Беглов и Макаров посадили деревья

На третий день работы IX Невского международного экологического конгресса в Петербурге на нем выступили высокопоставленные государственные деятели: спикер Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров. Главы исполнительной и законодательной ветвей петербургской власти посадили несколько деревьев на территории, прилегающей к Таврическому дворцу. На акции, в ходе которой аллея, ведущая к дворцу, пополнилась двенадцатью саженцами, также был замечен депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"Мы постоянно мониторим градостроительные вопросы, выступаем против уплотнительной застройки, увеличиваем количество зеленых зон, парков, скверов, пишем "зеленую книгу" Петербурга. Уверен, проведение Невского экологического конгресса – это возможность обсудить актуальные вопросы сохранения природных объектов, биологического разнообразия, обменяться опытом, наметить стратегию дальнейшей работы в этом направлении", - цитирует Макарова пресс-служба Мариинского дворца.

В 2021 году организаторы конгресса сосредоточились на проблемах экотуризма, экопросвещения и управления водными ресурсами.

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