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16:33

На Евро-2020 в Петербурге задействуют систему распознавания лиц

фото ЗакС политика На Евро-2020 в Петербурге задействуют систему распознавания лиц

На матчах предстоящего чемпионата Европы по футболы петербургские власти будут использовать видеокамеры, позволяющие распознавать лица, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по информатизации и связи Станислава Казарина.

"Сегодня 17 тыс. камер [в городе], которые установлены в подъездах, так называемые домофонные, они сегодня работают как камеры распознавания лиц. На улицах такие камеры возможны, в метро также возможны. Скорее всего, это места массового пребывания людей, там, где возникают риски либо экстремистской деятельности, террористической угрозы", - рассказал чиновник.

По его словам, таким образом будут точно мониторить фан-зоны и вход на стадион. Последнее объясняется существованием граждан, лишенных права посещать массовые спортивные мероприятия.

Напомним, что с 12 июня по 2 июля город примет семь матчей турнира Евро-2020, перенесенного на год из-за пандемии. Из-за действующих противоэпидемических мер стадион на Крестовском острове сможет единовременно принять на каждом матче только половину болельщиков от своей максимальной вместимости, то есть, не более 34 тысяч любителей футбола. Ранее губернатор Александ Беглов заявил, что Петербург хорошо готов к чемпионату, и этому не мешает даже эпидемия.

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