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17:20

Мурманских коммунистов "привлекли" за возложение цветов к памятнику Ленину

фото ЗакС политика Мурманских коммунистов "привлекли" за возложение цветов к памятнику Ленину

Мурманские коммунисты попали под "митинговую" статью 20.2 после того, как на Первомай позволили себе почтить память революционера и основателя Советского Союза Владимира Ленина, возложив цветы к его монументу.

"Если уже даже возложение цветов приравнивают к митингам, пикетам и шествиям, то следующим шагом, наверное, станет запрет собираться на кладбищах без уведомления", - отметил в беседе с изданием "МБХ Медиа Северо-Запад" "герой" административного протокола Артур Попов, руководящий региональной ячейкой КПРФ.

Кроме него, аналогичные дела завели на главу фракции КПРФ в Мурманской областной думе Геннадия Степахно и секретаря мурманского горкома партии Юрия Ваталина. Попов уверяет, что полицейским их "сдал" один из известных ему сотрудников администрации города, оказавшийся случайным свидетелем первомайской акции коммунистов.

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