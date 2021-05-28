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18:59

Двух юных тюленей отпустили покорять Финский залив после реабилитации

фото ЗакС политика Двух юных тюленей отпустили покорять Финский залив после реабилитации

В Центре изучения морских млекопитающих прошёл очередной "выпускной" на Финском заливе: в естественную среду обитания выпустили двух молодых, восстановившихся после весенних тягот, тюленей, известили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Животные попали в руки к специалистам в апреле: один тюленёнок приехал из Усть-Луги, второй - из Лебяжьего.

"Оба животных были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов, но довольно быстро освоились, пошли на поправку и стали набирать вес. К моменту самостоятельной жизни каждый весит уже более 45 килограммов. На место выпуска животных доставили на специальной машине ГУП "Водоканал" с погрузочной платформой", - отчитались в петербургском "Водоканале".

Фото: пресс-служба "Водоканала"

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