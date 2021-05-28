РКН придрался к диснеевскому мультфильму, направив компании предупреждение

"Гомосексуальная" составляющая нового мультфильма Out компании Disney, а именно, его главный герой, имеющий нетрадиционную ориентацию, стал поводом для профилактического письма от Роскомнадзора.
В отправленном предупреждении ведомство ссылается и на Федеральный закон (ст.5 436-ФЗ), и на кодекс об административных правонарушениях (ст 6.21 КоАП), напоминая о том, что пропаганда гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних подсудна и наказуема.
"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей", - подытожила пресс-служба ведомства.