РКН придрался к диснеевскому мультфильму, направив компании предупреждение

"Гомосексуальная" составляющая нового мультфильма Out компании Disney, а именно, его главный герой, имеющий нетрадиционную ориентацию, стал поводом для профилактического письма от Роскомнадзора.

В отправленном предупреждении ведомство ссылается и на Федеральный закон (ст.5 436-ФЗ), и на кодекс об административных правонарушениях (ст 6.21 КоАП), напоминая о том, что пропаганда гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних подсудна и наказуема.