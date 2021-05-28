В Приморском районе Петербурга появится памятник пограничникам

Петербургский губернатор Александр Беглов, выступая по случаю Дня пограничника перед представителями этой профессии 28 мая, пообещал, что в скором времени в Приморском районе должен будет появиться памятник пограничникам.

"Уверен, что наша граница на надежном замке", - признался Беглов.

Он связал праздник с другой датой - 80-летием начала Великой Отечественной войны, до которой осталось меньше месяца.

"Наши войска отступали в первые месяцы. Но 45 пограничных застав продолжали сражаться. Маршал Жуков тогда сказал, что своим героическим подвигом пограничники помогли выиграть время необходимое для того, чтобы организовать оборону на подступах к Москве", - напомнил собравшимся губернатор, дополнив этот исторический эпизод словами благодарности в адрес ветеранов.

По мнению градоначальника, сегодняшние герои праздника продолжают традиции своих коллег из предыдущих поколений.

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