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14:16

РПЦ составила для своих представителей список запрещенных работ

фото ЗакС политика РПЦ составила для своих представителей список запрещенных работ

Русская православная церковь приняла документ "О светской трудовой деятельности священнослужителей", где прописываются "мирские" профессии, приемлемые и недопустимые для клира.

В соответствии с древними христианскими предписаниями, среди прочего, священникам запрещается работать государственными начальниками, участвовать в военных действиях с оружием в руках, табуирована также сценическая деятельность: помимо лицедейства, не одобряется участие в различных вокальных шоу. Нельзя быть также духовным лицом одновременно с работой в увеселительных и игорных заведениях. Относится к списку воспрещенных видов деятельности и зарабатывание на жизнь спортом.

"Даже патриарх призывает домашним спортом заниматься, но когда речь идет о профессиональном занятии спортом, то здесь от спортсмена предполагается полная отдача, и не получится это совмещать со священническим служением, которое тоже предполагает полную отдачу. Он должен или одному, или другому себя отдавать", - цитирует "Интерфакс" протоиерея Георгия Максимова.

Примечательно, что получать деньги за труд врача РПЦ своим представителям дозволяет, но только если эта деятельность не связана с абортами и эвтаназией.

Документ принял совещательный орган при РПЦ, Межсоборное присутствие. В ноябре его судьбу должен будет решить суд Архиерейского собора в ноябре.

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