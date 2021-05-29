Беглов открыл Музей христианской культуры

В Адмиралтейском районе Петербурга, в доме 5 по переулку Лодыгина начал работу Музей христианской культуры, на открытие которого приехал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

"Этот уникальный просветительский центр создан при Константино-Еленинском монастыре. Он призван показать красоту нашей русской иконы. Самое главное – он даст возможность изучать историю страны. Это очень важно для молодежи. Это скрепы нашей истории, которые всех нас объединяют", - приводится цитата губернатора.

Среди экспонатов выделяются мраморный бюст византийского императора Константина Великого и другие работы раннехристианского искусства, фрагменты мощей Николая Чудотворца, рукописный Апокалипсис XIX века. Большой зал посвятили Ветхому и Новому заветам. По словам Константина Голощапова, музей стал подарком на 318-летие Петербурга.

фото: пресс-служба Смольного

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.