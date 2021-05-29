Милонова беспокоит одежда Киркорова, в которой тому предстоит спеть гимн России

Предстоящий 5 июня сборной России по футболу товарищеский матч со сборной Болгарии всерьез занял мысли петербургского депутата из Госдумы Виталия Милонова. Волнует его прежде всего процедура исполнения гимна и, собственно, фигура исполнителя. С одной стороны, единоросса радует, что петь гимн выпало не Ольге Бузовой, как некоторые предрекали, а Филиппу Киркорову.

"Киркоров обладает вокальными данными, так что пусть исполняет, почему нет? Вот если бы пел какой-нибудь Моргенштерн – все силы зла были бы на стороне болгар, и наши бы проиграли. А так, наш известный певец болгарского происхождения – это удачный выбор", - рассудил он на своей странице "ВКонтакте".

Но, с другой стороны, у депутата имеются замечания к экстравагантному стилю в одежде, которого придерживается поп-певец.

"Если он выйдет исполнять гимн в золотых перьях, то это будет выглядеть немножко неформатно. Так что держу кулачки, чтобы он не вышел со страусиными перьями на голове", - признался Милонов.

По мнению политика, для солиста на этот раз принципиально важно не показать себя в облике обобщенного "европейца", под которым Милонов понимает человека, непременно "раскрашенного в радужные цвета".

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