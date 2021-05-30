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15:54

В Новосибирской области умер мужчина, которому полицейский случайно выстрелил в голову

фото ЗакС политика В Новосибирской области умер мужчина, которому полицейский случайно выстрелил в голову

В Новосибирской области умер мужчина, которому инспектор ДПС выстрелил в голову, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В СК сообщали, что 28 мая на автодороге "Сибирь" инспектор ДПС остановил автомобиль Toyota за превышение скорости. Из машины вышли несколько человек, они попытались скрыться. В СК утверждали, что инспектор случайно выстрелил в голову 19-летнему юноше, который пытался помешать задержанию его знакомого.

Главный врач Мошковской районной больницы Олеся Мурашова в разговоре с "Подъемом" сообщила, что молодого человека прооперировали при поступлении, но спасти не смогли.

"Врачи сделали все возможное, все зависло от пациента. Произошла остановка сердца", - сказала Мурашова.

В отношении инспектора ДПС изначально возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). После смерти пострадавшего дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), также ему вменяют нарушение ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

 

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