18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:34

К экс-мэру Владивостока, которого критиковал полпред президента, пришли с обыском силовики

фото ЗакС политика К экс-мэру Владивостока, которого критиковал полпред президента, пришли с обыском силовики

Работники следственных органов проводят обыск дома у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, проинформировала ТАСС представитель СК Аврора Римская.

"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", - сообщила Римская, не конкретизировав статью, в рамках которой проводятся оперативные мероприятия.

Близкий к правоохранительным органам источник ТАСС располагает информацией, что речь идёт о коррупционном деле о получении взятки, возбужденном в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь"; Гуменюк проходит в статусе свидетеля. Как полагают следователи, подозреваемый получил свыше4 млн рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом.

Напомним, Гуменюк не пробыл на посту мэра Владивостока и трёх лет: врио главы местной администрации он стал в декабре 2018 года, а главой города стал уже в марте 2019-го.

В мае текущего года постфактум осмотра городских объектов вице-премьером, полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Гуменюк известил о намерении уволиться. Тогда Кожемяко заявил, что работа Гуменюка "не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть".

С 20 мая обязанности мэра стал исполнять бывший вице-губернатор края Константин Шестаков. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:14 Повелий оказался самым богатым руководителем районной администрации в Петербурге

16:57 Беглов одобрил создание природного заказника "Шунгеровский" в Петродворцовом районе

16:31 Прокурор запросил 7 лет колонии для лидера "Левого сопротивления" Полюдовой

15:56 Петроградский ЖКС оштрафовали на 100 тысяч рублей за несогласованную батарею в доме Винцеля

14:44 В Кремле призвали не искать виноватых в сверхдоходах металлургов на 100 млрд рублей

14:40 Суд в Новосибирске арестовал сотрудника ДПС, по случайности застрелившего 19-летнего юношу

13:59 В петербургском Дне ВМФ примут участие корабли, подлодки и свыше 4 тысяч военных

13:51 Путин выступил за доступ родителей к организации питания в школах

13:50 Депутат Госдумы Журавлёв подвел итоги рабочего визита в Ленобласть

13:30 СК возбудил новые дела в отношении россиян и украинцев из-за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:57 Беглов одобрил создание природного заказника "Шунгеровский" в Петродворцовом районе

16:31 Прокурор запросил 7 лет колонии для лидера "Левого сопротивления" Полюдовой

15:56 Петроградский ЖКС оштрафовали на 100 тысяч рублей за несогласованную батарею в доме Винцеля

15:20 Вострецов об итогах праймериз "Единой России": Ничего, кроме сожаления, это не вызывает

15:13 ФБК обвинил Федора Горожанко в сливе базы данных сторонников Навального

15:07 Муниципал: Депутат МО "Южно-Приморский" требует не допускать обучения четвероклассников во вторую смену

14:56 В Москве задержали активистку, вышедшую к зданию МИДа с пикетом в поддержку Софьи Сапеги

14:44 В Кремле призвали не искать виноватых в сверхдоходах металлургов на 100 млрд рублей

14:40 Суд в Новосибирске арестовал сотрудника ДПС, по случайности застрелившего 19-летнего юношу

13:59 В петербургском Дне ВМФ примут участие корабли, подлодки и свыше 4 тысяч военных

13:51 Путин выступил за доступ родителей к организации питания в школах

13:50 Депутат Госдумы Журавлёв подвел итоги рабочего визита в Ленобласть

13:30 СК возбудил новые дела в отношении россиян и украинцев из-за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

13:27 В преддверии матчей Евро-2020 в Петербурге активизировались "билетные" мошенники

13:03 Проигравший праймериз "Единой России" депутат Васильев намерен пойти в ЗакС самовыдвиженцем

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru