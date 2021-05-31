К экс-мэру Владивостока, которого критиковал полпред президента, пришли с обыском силовики

Работники следственных органов проводят обыск дома у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, проинформировала ТАСС представитель СК Аврора Римская.

"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", - сообщила Римская, не конкретизировав статью, в рамках которой проводятся оперативные мероприятия.

Близкий к правоохранительным органам источник ТАСС располагает информацией, что речь идёт о коррупционном деле о получении взятки, возбужденном в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь"; Гуменюк проходит в статусе свидетеля. Как полагают следователи, подозреваемый получил свыше4 млн рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом.

Напомним, Гуменюк не пробыл на посту мэра Владивостока и трёх лет: врио главы местной администрации он стал в декабре 2018 года, а главой города стал уже в марте 2019-го.

В мае текущего года постфактум осмотра городских объектов вице-премьером, полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Гуменюк известил о намерении уволиться. Тогда Кожемяко заявил, что работа Гуменюка "не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть".

С 20 мая обязанности мэра стал исполнять бывший вице-губернатор края Константин Шестаков.