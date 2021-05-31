В России выявили еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 822

В России за последние сутки зафиксировано 8 475 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За все время эпидемии в России к 31 мая зарегистрировали 5 071 917 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умер 121 501 россиянин, 339 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге за сутки заболели еще 822 человека. По данным штаба, сейчас в городе коронавирусом болеет 20 061 петербуржец, с марта 2020 года зафиксировано 439 689 случаев заболевания. Число умерших от инфекции возросло на 40, всего известно о 14 346 связанных с коронавирусом смертей в Петербурге.

В Москве, где заболевших больше всего, зафиксировано 2 614 новых случаев заражения (97 390 болеют сейчас). В Подмосковье - 752 (42 671 продолжает лечение).