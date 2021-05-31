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13:27

В преддверии матчей Евро-2020 в Петербурге активизировались "билетные" мошенники

фото ЗакС политика В преддверии матчей Евро-2020 в Петербурге активизировались "билетные" мошенники

Заместитель директора одной из крупнейших российских компаний, оказывающей лизинговые услуги, потерял внушительную сумму денег, приобретя билет на матч Чемпионата Европы по футболу в интернете, пишет 78.ru.

По информации издания, ещё в апреле топ-менеджер фирмы зашёл сайт, реализующий билеты на Евро-2020. За то, чтобы попасть в VIP-ложу на игру Россия – Финляндия, мужчина заплатил 120 тысяч рублей. Сайт в итоге оказался фейковым.

По факту заявления пострадавшего полиция возбудила дело о мошенничестве.

Напомним, что с 12 июня по 2 июля город примет семь матчей турнира Евро-2020, перенесенного на год из-за пандемии. Из-за действующих противоэпидемических мер стадион на Крестовском острове сможет единовременно принять на каждом матче только половину болельщиков от своей максимальной вместимости, то есть, не более 34 тысяч любителей футбола. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург хорошо готов к чемпионату, и этому не мешает даже эпидемия.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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