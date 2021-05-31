Депутат Госдумы Журавлёв подвел итоги рабочего визита в Ленобласть

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев ("Родина") рассказал о своей поездке в Ленинградскую область на пресс-конференции 31 мая. Визит стал частью программы "100 городов России", в рамках которой политик намерен посетить малые населенные пункты по всей стране, чтобы узнать проблемы регионов. Итогом программы может стать законопроект, направленный на развитие регионов.

Журавлев посетил Мурино, Кудрово, Выборг, Светогорск и другие города Ленинградской области. Он считает, что местные власти недостаточно реализуют программу развития региона. Депутат отметил, что во многих населенных пунктах отсутствует необходимая инфраструктура, а выделенные бюджетные средства осваиваются в недостаточной мере. Другой важной проблемой малых городов Журавлев назвал перечисление налогов в федеральный бюджет. По мнению политика, города должны сами себя содержать.

На вопрос журналистов о своих политических амбициях, Алексей Журавлев сообщил, что пост губернатора Ленинградской области, к примеру, его совершенно не интересует. Отметим, выборы главы 47-го региона пройдут только через три года.

— Мы бы взяли частями, но нам надо все. У меня амбиций на Ленинградскую область, конечно, нет. По многим причинам, в частности потому, что я родился южнее, в Воронеже. Там бы этот вопрос был бы более уместен, — рассказал Журавлёв.

Журавлев сообщил, что "Родина" собирается побороться за места в Законодательном собрании Ленинградской области и предупредил, что будет "лично следить" за выборами, чтобы не допустить повторения событий 2016 года. Тогда избирательная комиссия области отказала партии в регистрации на выбора в местный ЗакС из-за высокого количества брака в собранных подписях.

Константин Леньков