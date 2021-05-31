В Кремле призвали не искать виноватых в сверхдоходах металлургов на 100 млрд рублей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о ценовой конъюнктуре, благодаря которой металлургические компании получили сверхдоходы, передает "Интерфакс".

31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК ТВ заявил, что металлурги "нахлобучили" власти на 100 млрд рублей. В такую сумму он оценил сверхприбыль металлургов, полученную из-за высоких цен в рамках госзаказов. Белоусов настаивает, что эту сумму компании должны вернуть в бюджет налоговыми платежами.

"Президент знает, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли, президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса", - прокомментировал ситуацию Песков.

При этом представитель Кремля считает, что "здесь вряд ли нужно искать виновных" в дополнительных тратах бюджета.

"Это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает", - пояснил он.