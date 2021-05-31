Петроградский ЖКС оштрафовали на 100 тысяч рублей за несогласованную батарею в доме Винцеля

Петроградский суд Петербурга оштрафовал ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" за незаконные работы в дома Винцеля, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В январе выяснилось, что рабочие установили радиатор отопления и просверлили два квадратных отверстия на лестничной клетке в одной из парадных дома. При этом, заявили в суде, у ЖКС не было разрешения КГИОП на работы и согласованной проектной документации, как это требуется в случае с в объектами культурного наследия.

На ЖКС №1 был составлен протокол по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране памятников культуры). Представители ЖКС в заседании не участвовали. Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей.