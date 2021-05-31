Беглов: Акцию "Мой герой" необходимо сделать ежегодной

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" заявил о намерении сделать акцию "Мой герой" ежегодной.

Беглов рассказал, что некоторые из опубликованных в рамках акции посты об истории людей во время Великой Отечественной войны тронули до слез. Семьи нескольких ветеранов пригласили на празднование дня Петербурга, и 27 мая полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости произвела 94-летняя Екатерина Горбачева, которая в 16 лет ушла на фронт связисткой.

"Убежден, что мы положили начало новой городской традиции. Акцию "Мой герой" необходимо сделать ежегодной", - заявил Беглов.

По мнению губернатора, эта акция подчеркивает связь времен и поколений. Беглов добавил, что если бы Ленинград пал во время блокады, то "нечего было бы праздновать 27 мая".

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