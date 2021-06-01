18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:45

РФ возобновит авиасообщение с Британией, Австрией, Венгрией и другими странами

фото ЗакС политика РФ возобновит авиасообщение с Британией, Австрией, Венгрией и другими странами

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом известили о возобновлении регулярного авиасообщения с восемью странами. Подробная информация приведена на сайте российского правительства.

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе", - указывается в сообщении кабмина.

Также начиная с 10 июня у россиян появится возможность улететь в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию.

Вдобавок, с обозначенного числа увеличат количество рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией.

Наконец, станут доступными перелёты в Германию и Албанию.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

31 мая, 20:29 Число пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 11% за неделю

31 мая, 15:07 Депутат МО "Южно-Приморский" требует не допускать обучения четвероклассников во вторую смену

31 мая, 12:11 "Огонь идея": Омбудсмен по малому бизнесу не станет выступать на ПМЭФ из-за требования оплатить билет

31 мая, 11:41 В Петербурге стартовал ЕГЭ: школьники сдают географию, литературу и химию

31 мая, 11:17 В России выявили еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 822

30 мая, 11:24 В России выявили еще 9,6 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 829

30 мая, 10:33 Собянин связал рост заболеваемости коронавирусом в Москве с майскими праздниками

29 мая, 11:12 В РФ подтвердилось еще 9,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 846

28 мая, 18:40 Собянин заявил о стабилизации эпидобстановки в Москве

28 мая, 14:53 Вакцинация петербургских дачников от коронавируса стартует 29 мая


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10:31 МВД планирует бороться с участием подростков в протестах, вовлекая их в бесплатные секции

9:45 РФ возобновит авиасообщение с Британией, Австрией, Венгрией и другими странами

9:06 "Вот и начался 1937": Силовики приехали на дачу к Дмитрию Гудкову, а также к его родственникам, с обысками

4:02 Обыск в квартире Пивоварова завершился

2:08 Андрея Пивоварова повезли на обыск в его квартиру

31 мая, 23:17 Андрея Пивоварова отвезут в Краснодар - там на него завели дело за сотрудничество с нежелательной организацией

31 мая, 21:57 Пивоварова повезли в СК на допрос

31 мая, 21:14 Пролетели мимо праймериз

31 мая, 20:42 В Пулково с рейса сняли Андрея Пивоварова

31 мая, 20:29 Число пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 11% за неделю

31 мая, 19:52 На журналистку "Медузы" Сафонову составили протокол о работе на митинге без аккредитации МИДа

31 мая, 19:38 Горожанко об обвинениях ФБК*: Если подадут в суд, буду защищаться

31 мая, 19:17 Лидера "Левого сопротивления" Полюдову приговорили к шести годам колонии

31 мая, 18:57 В 2020 году Петербург приобрёл 56 вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев

31 мая, 18:55 Евангелисты снова просят отдать им здание на Английской набережной

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru