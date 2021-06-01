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10:58

Беглов поздравил жителей Петербурга с Международным днем защиты детей

фото ЗакС политика Беглов поздравил жителей Петербурга с Международным днем защиты детей

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравительной речью по случаю Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня. Спич губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

"Указом Президента России в нашей стране объявлено десятилетие детства. Этот важный шаг призван подчеркнуть, что забота о здоровье, воспитании, безопасности, создании наилучших условий для всестороннего развития подрастающего поколения – это ответственность не только родителей и семьи. Все большую роль в этом играет государство и общество", - считает городской глава.

Власти Северной столицы, указал Беглов, делают всё возможное для создания и развития сети новых детских учреждений, открывая с каждым годом всё больше школ и садов.

"Мы продолжаем держать высокие темпы строительства детских садов и школ. В 2020 году, несмотря на трудности, вызванные пандемией, в городе открылись 31 детский сад и 10 школ. В этом году по адресной инвестиционной программе планируем построить 26 детских садов и 11 школ", - отчитался губернатор.

Кроме того, подчеркнул петербургский глава, в городе постоянно расширяется сеть дополнительного образования: работают центр "IT-куб", детский технопарк "Кванториум" и другие учреждения. Власти также стараются помогать многодетным семьям.

Наконец, для реабилитации детей доступны специализированные медицинские учреждения, уделяется внимание детям с особыми нуждами. В текущем году должны ввести новый корпус больницы Святой Марии Магдалины.

К поздравлениям присоединился и председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

"Ежедневно и плодотворно совместно работая над вопросами социальной сферы, мы всегда помним, что дети – это наше будущее, это воплощение наших надежд. Именно поэтому мы прилагаем все силы, чтобы с ранних лет окружить каждого ребенка вниманием и любовью. Это позволит воспитать их гражданами, уважающими родителей и ответственными за судьбу своей Родины", - высказался спикер парламента.


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