Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять РФ в ЕСПЧ

Российский глава Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы проект закона о наделении Генеральной прокуратуры возможностью представлять интересы страны в европейских судах - в том числе, в ЕСПЧ, пишет "Интерфакс".

Коррективы президент предложил внести в закон "О прокуратуре РФ" (168-ФЗ), дополнив функционал надзорного ведомства представительством и защитой интересов России в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)".

В случае одобрения президентской инициативы в Генпрокуратуре учредят специальное "международное" подразделение.

На данный момент интересы РФ за рубежом представляет только Минюст.

Во внесённом Путиным законопроекте за Генпрокуратурой также закрепляется право обжаловать решения международных органов в Конституционном суде России. Основанием для подачи соответствующего запроса будет являться факт противоречия решения международного органа основам публичного правопорядка РФ, следует из пояснительной записки.