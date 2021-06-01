18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:40

В РФ диагностировали еще 9,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 817

фото ЗакС политика В РФ диагностировали еще 9,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 817

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 9500 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 372, а сумело поправиться 8994 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3669 новых больных, в Петербурге – 817 (на пять случаев меньше, чем днем ранее), в Подмосковье – 743. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1249 человек и скончалось 38.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:10 За день до начала ПМЭФ Беглов заявил о "непростой" ситуации с COVID-19 в Петербурге

9:45 РФ возобновит авиасообщение с Британией, Австрией, Венгрией и другими странами

31 мая, 20:29 Число пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 11% за неделю

31 мая, 15:07 Депутат МО "Южно-Приморский" требует не допускать обучения четвероклассников во вторую смену

31 мая, 12:11 "Огонь идея": Омбудсмен по малому бизнесу не станет выступать на ПМЭФ из-за требования оплатить билет

31 мая, 11:41 В Петербурге стартовал ЕГЭ: школьники сдают географию, литературу и химию

31 мая, 11:17 В России выявили еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 822

30 мая, 11:24 В России выявили еще 9,6 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 829

30 мая, 10:33 Собянин связал рост заболеваемости коронавирусом в Москве с майскими праздниками

29 мая, 11:12 В РФ подтвердилось еще 9,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 846


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:10 За день до начала ПМЭФ Беглов заявил о "непростой" ситуации с COVID-19 в Петербурге

16:41 "Они ничего не соображают": Жириновский хочет поднять детский возраст до 30 лет

16:26 Суд оштрафовал главу центра "Насилию.нет" на 150 тысяч рублей за нарушение закона об "иноагентах"

16:21 На жену и тестя Шестуна завели уголовное дело

15:49 ТАСС: Обыски у Гудкова ведутся по делу о причинении имущественного вреда

15:29 Максим Шевченко - о деле Пивоварова: Сценарий одухотворения сопротивления неизбежен

15:10 Участок шоссе у границы с Финляндией получил федеральный статус

15:02 Запрет на двойное гражданство для депутатов продублируют в Устав Петербурга

14:55 Суд смягчил на месяц приговор экс-оператору ФБК*, отправленному в колонию за твиты

14:43 Нежелательный кандидат

14:41 Концессионер выбрал облик будущей "СКА Арены": победитель - архитектурное бюро из Австрии

13:59 МЧС разрешило купаться в 15 петербургских водоёмах: Роспотребнадзор не нашёл ни одного пригодного

13:59 Преследовавшийся за растрату аудитор Мень подал в отставку

13:32 Nordwind запустила беспересадочные рейсы из Петербурга во Владивосток

13:23 Памфилова рассказала о противостоянии иностранному вмешательству в выборы

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru