В РФ диагностировали еще 9,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 817

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 9500 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 372, а сумело поправиться 8994 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3669 новых больных, в Петербурге – 817 (на пять случаев меньше, чем днем ранее), в Подмосковье – 743. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1249 человек и скончалось 38.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.