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Муниципал

12:07

КСП нашла нарушения в работе МО "Сосновая поляна" на сумму более 21 млн рублей

фото ЗакС политика КСП нашла нарушения в работе МО "Сосновая поляна" на сумму более 21 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга подытожила результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципалов из Сосновой Поляны за последние два года, которая под руководством аудитора Юрия Шутова проводилась в феврале. Сумма обнаруженных нарушений превысила 21,3 млн рублей.

Наибольший ущерб местному бюджету от всех 143 нарушений нанесло нецелевое использование средств, оцененное специалистами в 3,36 млн рублей. Значительная часть этих денег (2,33 млн рублей) была потрачена вместо ремонта проездов по трем адресам на озеленение, прокладывание пешеходных дорожек и установку малых архитектурных форм во дворах.

Так называемые излишние расходы муниципалов в 2019-2021 годах составили 1 млн 322 тысяч рублей: эти деньги потратила избирательная комиссия МО на дополнительные выплаты, противоречившие рекомендациям Горизбиркома.

Масса претензий у контрольного ведомства имеется к процедурам проведения муниципальных закупок. Один из характерных примеров - необоснованная выплата аванса некоторым артистам, превысившая в сумме 1,7 млн рублей.

"Еще по 5-ти контрактам общей стоимостью 3,4 миллиона рублей Местной Администрацией сформирована цена на основании коммерческих предложений, не содержащих расчет цен в разрезе видов затрат. По двум контрактам не обеспечена сохранность документов, подтверждающих обоснование их цены", - говорится в отчете.

КСП также отмечает, что подарки ветеранам ВОВ к 75-летию Победы не были предусмотрены целевой программой бюджета и, кроме того, остутствуют достоверные сведения об их получении жителями.

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