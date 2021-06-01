Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян к газу

Депутаты Государственной думы окончательно одобрили законопроект о бесплатном подключении граждан РФ к газу. Речь идёт о газификации домов в сёлах и деревнях. Завершить процесс региональным властям необходимо до 2023 года.

Инициатива призвана повысить уровень общей газификации страны. Она позволяет доводить трубопровод до границ земельных участков без затрат со стороны соотечественников. Документ предусматривает введение института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, а там, где его нет, появится региональный оператор газификации.

Напомним, в начале февраля, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин поручил на безвозмездной основе подключить газ к домам, расположенным в удалённых населенных пунктах, вплоть до 2030 года.