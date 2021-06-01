МЧС разрешило купаться в 15 петербургских водоёмах: Роспотребнадзор не нашёл ни одного пригодного

Пятнадцать петербургских пляжей прошли проверку МЧС на пригодность к купанию: речь идёт о зеленых зона в Курортном районе и одной - в Кронштадтском районе, известил замглавы Центра ГИМС МЧС России по городу Дмитрий Ермаченков, которого цитирует издание "Форпост".

Летом за безопасностью граждан на песчаных зонах и у водоёмов будут следить спасательные посты. В Курортном районе для горожан подготовили 82 га пляжных зон, то есть 50 км береговой линии вдоль акватории Финского залива.

Добавим также, что ранее в петербургском Роспотребнадзоре уведомили об опасности купания в городских водах.