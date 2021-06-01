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16:21

На жену и тестя Шестуна завели уголовное дело

фото ЗакС политика На жену и тестя Шестуна завели уголовное дело

Судебные приставы возбудили уголовное дело в отношении Юлии Шестун, жены осужденного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, и ее отца, Николая Алексеева. Родственникам вменяют ч.1 ст. 312 УК (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Имеются в виду автомобили, конфискованные в счет государства у Шестуна, судимого по делу об экономических преступлениях.

"Это уголовное преследование считаю незаконным, так как я и мой отец не являемся даже субъектами данной статьи. Машины были арестованы по решению СК России еще в 2018 году,  ключи и документы у нас изъяли и автомобили, о которых идет речь, нам вверены не были", - рассказала Юлия Шестун.

Женщина, заявившая, что не понимает, чего от нее с отцом хотят силовики, уже подала жалобу на действия ФССП. По словам Шестун, у ее семьи уже изъяли все имущество, включая единственное жилье, и тем не менее давление власти продолжается.

Напомним, что сам Александр Шестун попал под уголовное преследование вскоре после конфликта с руководством Московской области и местными силовиками в первой половине 2018 года. По делу о мошенничестве его отправили в колонию на 15 лет. Правозащитный центр "Мемориал"* признал его политзаключенным.

*Минюст включил НКО в реестр иноагентов

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