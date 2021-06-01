"Они ничего не соображают": Жириновский хочет поднять детский возраст до 30 лет

Бессменный руководитель ЛДПР Владимир Жириновский выступил с очередной оригинальной инициативой. По случаю Международного дня защиты детей, отмечаемого сегодня, 1 июня, ему представляется важным официально увеличить детский возраст в России до тридцати лет.

"Они ничего не соображают до тридцати лет, они все дети", - цитирует ТАСС его аргумент, озвученный с трибуны Государственной думы.

В свою очередь, категория граждан старшего поколения, в трактовке 75-летнего Жириновского, должна начинаться с семидесяти лет.

"А среднее [поколение] - самое золотое. Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда", - попросил депутат.

Отметим, что в конце прошлого года был принят закон, повысивший максимальный возраст молодежи с 30 до 35 лет.