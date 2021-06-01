Весной получили выплаты более 10 тысяч петербургских медиков, пострадавших от коронавируса

В течение трех весенних месяцев возобновившиеся выплаты медицинским работникам, пострадавшим от коронавируса при исполнении профессионального долга, получили 10 412 человек, передает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. Размер этих единовременных выплат одинаковый и составляет 300 тысяч рублей. За тот же период по одному миллиону рублей получили родные 20 медиков, скончавшихся после заражения инфекцией на работе. Таким образом из городского бюджета было потрачено свыше 3,1 млрд рублей.

Для сравнения - за весь прошлый год аналогичные компенсации получили 11 178 пострадавших медработников и семьи 37 врачей, ушедших из жизни в связи с коронавирусом.

Отметим, что имеются также страховые выплаты, выплачиваемые работникам сферы здравоохранения в аналогичных жизненных ситуациях. Их начиная с мая 2020 года получили 20 459 пострадавших от инфекции, а также 37 семей, в которых коронавирус, подхваченный на работе, унес жизнь медика.

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