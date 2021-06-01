Проезд у Большеохтинского моста получил название

Участок, соединяющий Малоохтинскую набережную и Новочеркасский проспект и являющийся продолжением съезда с Большеохтинского моста, получил официальное название. Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым и опубликованным 1 июня на сайте Смольного, проезд получил название Комаровского.

Топонимическая комиссия согласилась с предложением обособить проезд от Красногвардейской площади, и без того представляющей собой многосоставный перекресток, минувшей осенью. Название имеет исторические корни: до революции от Невы в створе моста отходил Комаровский переулок.

В том же постановлении улица Коммуны, находящаяся в Красногвардейском районе, продлевается до Шафировского проспекта.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.