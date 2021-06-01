Муниципальная газета Сестрорецка в честь 9 мая рассказала о "Конвое памяти" Николая II

В майском номере газеты "Здравница Санкт-Петербурга", которая издается на деньги бюджета города Сестрорецк, вышла заметка о праздновании десятилетия "Конвоя памяти святого царя Николая II". Оно состоялось в муниципалитете в День Победы, 9 мая.

Организация была учреждена 9 мая 2011 года для сохранения памяти о последнем русском царе, говорится в материале.

"Что привлекает в этом движении? По мнению конвойца Хопёрского отдела Владимира Лаенко, многие хотят привнести что-то свое в возрождение казачества, каждый понимает этот процесс по-своему… Конвоец из Сочи Владимир Береговой организовал казачий детсад, начав с группы по изучению азов православия и кубановедения. Фёдор Савченко из Белгородского отдела стал воеводой Нового Иерусалима - уникального храмового комплекса, живой репродукции евангельского Святого города. А Сергей Кришталь возит в автомобиле по городам и весям огромную, в человеческий рост икону святого царя", - объяснили авторы публикации.

Духовник конвоя архимандрит Гавриил во время празднования юбилея организации заявил, что хоть монархии в наше время быть не может, задача движения - хранить память о казачестве и преображать его изнутри, возвещая "о великой империи и ее ценностях".