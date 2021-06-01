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18:58

У Гостиного двора прошел пикет в поддержку подозреваемого в оправдании терроризма Меркулова

фото ЗакС политика У Гостиного двора прошел пикет в поддержку подозреваемого в оправдании терроризма Меркулова

Возле станции метро "Гостиный Двор" 1 июня прошёл одиночный пикет в поддержку петербуржца Александра Меркулова, подозреваемого в оправдании терроризма. Следствие считает, что Меркулов на своей странице "ВКонтакте" якобы положительно отзывался о действиях террориста-смертника Михаила Жлобицкого, который подорвал себя в архангельском УФСБ осенью 2018 года. 

На одной из сторон плаката активистки Ольги Масиной было написано поздравление Меркулову с днём рождения — 31 мая ему исполнилось 24 года.

Уже завтра Октябрьский районный суд приступит к очередному заседанию по делу Меркулова.

Пикет длился около пяти минут. Прибывшие через 10 минут полицейские не застали пикетчика. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о причине появления полиции, сотрудница МВД рассказала, что это ее обычный маршрут патрулирования на сегодня. 

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) в отношении Александра Меркулова было возбуждено летом 2020. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до семи лет. 

Константин Леньков

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