В Токсово откроют первый в РФ центр респираторной поддержки детей

В стенах детского хосписа Ленинградской области, расположенного на Лыжной улице в Токсово, в обозримой перспективе откроется уникальное учреждение - первый в стране центр респираторной помощи детям, сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом объявил губернатор Александр Дрозденко, выступая в хосписе по случаю Международного дня защиты детей. Пока учреждение находится в стадии проекта, но уже известно, какие технологии будут в рамках него применять.

Ожидается, что поддержку будут оказывать как несовершеннолетним гражданам, так и их родителям. Основанием для ее получения смогут стать и врожденные, и приобретенные недуги. В центре респираторной помощи пациентами смогут начать заниматься сразу по их выходу из реанимации. Специалисты будут помогать им адаптироваться к полноценной жизни, несмотря на постоянную насущную необходимость в портативном аппарате искусственной вентиляции легких: с пациентами сопровождающие их сотрудники учреждения будут готовы даже вместе плавать в бассейне.

сайт: lenobl.ru