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Выборы - 2021

Муниципал

19:29

Председателя ИКМО Литейный округ избрали в состав ТИК № 16

фото ЗакС политика Председателя ИКМО Литейный округ избрали в состав ТИК № 16

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 1 июня проголосовала за назначение в состав Территориальной избирательной комиссии № 16 (центральный район города) Дениса Рахманова, в последние годы руководившего ИКМО Литейный округ.  

Его кандидатуру предложило собрание по месту жительства. По словам члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, Рахманов уже написал заявление об увольнении с должности председателя ИКМО.

"Все-таки ИКМО Литейный округ не было замечено в списке 15. Нарушения там были, но они были во многих избирательных комиссиях муниципальных образований. Что касается позиции некоторых участников наших электоральных процессов, что там были какие-то фальсификаций. На мой взгляд, достаточно вообще посмотреть состав депутатов муниципального совета, который до сих пор не может избрать главу в силу того, что там огромное представительство системной и даже несистемной оппозиции", - заявил Кузьмин.

"Против" кандидатуры Рахманова проголосовала только представительница "Яблока" Ольга Покровская. Воздержались Андрей Беляков (КПРФ), Алексей Березин (Партия роста) и Екатерина Фесик ("Справедливая Россия"). Остальные голосовали "за".

Напомним, во время муниципальной кампании 2019 года ИКМО Литейного округа зарегистрировала кандидатов от "Яблока" только после вмешательства Горизбиркома. Уже после дня голосования муниципальная комиссия несколько суток не могла подвести итоги выборов. Кандидатам в мундепы даже пришлось оккупировать администрацию Центрального района. После того как голоса были посчитаны, оказалось, что большинство мест в совете досталось представителям "Яблока", однако избрать своего главу они не смогли, из-за того, что местный совет за несколько дней до выборов изменил Устав муниципалитета: если раньше глава избирался простым большинством, то теперь понадобились голоса двух третей членов совета. "Яблочники" посчитали, что решение было принято "задним числом".

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