Полномочия ИКМО "Комендантский аэродром", "Пороховые" и "Светлановское" передали территориальным избиркомам Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 1 июня удовлетворила обращения трех муниципальных советов города о передаче полномочий местных избирательных комиссий территориальным. Соответствующие решения опубликованы на сайте Горизбиркома. Так, функции ИКМО "Светлановское" будет выполнять Территориальной избирательной комиссии № 22, ИКМО "Пороховые" - ТИК № 25, ИКМО "Комендантский аэродром" - ТИК № 28. В тексте решения уточняется, что на ТИК № 28 полномочия возложены до 31 декабря 2023 года. Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен