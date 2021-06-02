Структура Роскомнадзора предлагает обязать игровые платформы хранить переписки пользователей

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП Главный радиочастотный центр предложил обязать владельцев игровых платформ хранить в России данные переписок пользователей, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, такое предложение содержится в исследовании ГРЧЦ, посвященном индустрии киберспорта и гейминга. В нем эксперты указали, что риски правовой неопределенности в этой сфере высоки, и нужно "искать механизмы для ее регулирования". В качестве примера эксперты выделили игры Among Us и Fortnite: по их версии, они создают новый тренд, фактически становясь соцсетями. В докладе указано, что это порождает "возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма".

В ГРЧЦ предложили распространить на игровые платформы требования "закона Яровой". То есть, владельцев платформ могут обязать хранить информацию о передаче сообщений и изображений, а также информацию о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио. Также в "контексте предотвращения угроз экономического характера" эксперты предлагают установить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов.