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9:53

Структура Роскомнадзора предлагает обязать игровые платформы хранить переписки пользователей

фото ЗакС политика Структура Роскомнадзора предлагает обязать игровые платформы хранить переписки пользователей

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП Главный радиочастотный центр предложил обязать владельцев игровых платформ хранить в России данные переписок пользователей, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, такое предложение содержится в исследовании ГРЧЦ, посвященном индустрии киберспорта и гейминга. В нем эксперты указали, что риски правовой неопределенности в этой сфере высоки, и нужно "искать механизмы для ее регулирования". В качестве примера эксперты выделили игры Among Us и Fortnite: по их версии, они создают новый тренд, фактически становясь соцсетями. В докладе указано, что это порождает "возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма".

В ГРЧЦ предложили распространить на игровые платформы требования "закона Яровой". То есть, владельцев платформ могут обязать хранить информацию о передаче сообщений и изображений, а также информацию о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио. Также в "контексте предотвращения угроз экономического характера" эксперты предлагают установить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов.

 

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