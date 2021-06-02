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11:03

Совфед единогласно одобрил выход России из Договора по открытому небу

фото ЗакС политика Совфед единогласно одобрил выход России из Договора по открытому небу

Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о денонсации Договора по открытом небу, передает ТАСС.

За одобрение документа проголосовали 152 сенатора.

19 мая за денонсацию единогласно проголосовала Госдума. Напомним, законопроект внес президент Владимир Путин в связи с выходом из договора США. В пояснительной записке Путин указывал, что американская сторона вышла из договора "под надуманным предлогом", и этот шаг поставил под угрозу безопасность России.

Договор по открытому небу был заключен между странами-союзниками в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания Холодной войны. Россия ратифицировала его в 2001 году.

 

фото: council.gov.ru

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