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13:14

"Люди удивительных судеб": ЦИК открыл проект "Лица избирательной системы"

фото ЗакС политика "Люди удивительных судеб": ЦИК открыл проект "Лица избирательной системы"

Центризбирком объявил о запуске информационного проекта под названием "Лица избирательной системы", посвященного членам избирательных комиссий разного уровня, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Самим существованием проекта предполагается улучшить репутацию ведомства, которое часто упрекают в недобросовестной работе, и сделать так, чтобы "ломались те стереотипы, которые часто незаслуженно бьют по людям".

"В нашей избирательной системе много уникальных, замечательных людей, очень достойных людей. Это люди разных профессий и удивительных судеб", - подчеркнула чиновница.

Организаторы призывают всех неравнодушных присылать интересную информацию о сотрудниках комиссий. На основании такого рода материалов уже выпустили первый видеоролик: он посвящен члену ТИК Псковской области Марии Жемчужиной.

Накануне Памфилова с уверенностью говорила о том, что в предстоящие выборы обязательно будут вмешиваться заграничные недоброжелатели: если не напрямую из-за рубежа, то опосредованно, через внутренних агентов.

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