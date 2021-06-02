Нарышкин возглавил попечительский совет Государственного музея истории Петербурга

В ходе начавшегося 2 июня Петербургского международного экономического форума директора СВР Сергея Нарышкина избрали главой попечительского совета Государственного музея истории Петербурга его члены, передает ТАСС. Соответствующее предложение поступило к силовику извне, и, по его словам, на инициативу невозможно было ответить отказом.

"Музей истории Санкт-Петербурга будет всегда оставаться в центре общественного внимания. Нам предстоят масштабные проекты, требующие объединения усилий государства, бизнеса и широкой общественности", - отметил высокопоставленный госслужащий.

Нарышкин полагает, что музею вполне по силам стать одной из центральных площадок для празднования 350-летия со дня рождения основателя города, императора Петра I, которое ожидается в июне следующего года. Вспомнил глава СВР и более позднем историческом периоде, Великой Отечественной войне и связанной с ней крепостью в Шлиссельбурге.

"Это древнее укрепление стало важнейшим узлом обороны освобожденного Ленинграда. Полагаю, что 700-летний юбилей "Орешка", который будет отмечаться в 2023 году, мог бы стать поводом для проведения там давно назревших работ", - произнес силовик.

Наконец, по его мнению, заслуживает тщательной реставрации Монумент героическим защитникам Ленинграда в Московском районе, и за этим он тоже намеревается следить.