Суд избрал совладельцу "Адаманта" запрет действий по делу о разрушении особняка Черкасского

Октябрьский суд Петербурга избрал совладельцу холдинга "Адамант" Борису Берсону запрет определенных действий в качестве меры пресечения по делу о разрушении особняка Черкасского, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Мера пресечения будет действовать до 1 августа. Пока Берсону запрещено выходить из дома с 23:00 до 6:00, посещать рабочее место в "Адаманте" без разрешения следователя, общаться со свидетелями по делу. Берсон не оспаривал ходатайство следователя, а адвокат возражал.

Берсона обвиняют в нарушении ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). 20 мая сотрудники СК пришли в офис "Адаманта" с обысками. Дело возбуждено после неоднократных пожаров в особняке Черкасского.

Параллельно СК возбудил дело о халатности в отношении чиновников КГИОП. По версии следствия, их действия также стали причиной повреждения исторического здания.